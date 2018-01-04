Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın 2017-2018 sezonu öncesi Osmanlıspor’dan kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, kulübün aylık dergisinin 173. sayısına açıklamalarda bulundu. 2002 Dünya Kupası açılış maçı olan Senegal-Fransa karşılaşmasını dün gibi hatırladığını söyleyen Ndiaye, "Hayatım sonuna kadar aklıma kazınmış bir maç olarak kalacaktır. O maçta büyük abilerimi taraftar olarak izleme şansına eriştim ve bugünse aynı takımda oynuyorum. Benim için büyük bir mutluluk. Ayrıca onlar gibi Dünya Kupası’na katılacağım. Ne diyebilirim ki, çok sevinçliyim" diye konuştu.

“NORVEÇ’İN BENİM İÇİN İYİ BİR TECRÜBE OLDU”

Norveç’in kariyeri açısında iyi bir tecrübe olduğunu belirten Senegalli futbolcu, "Aslında çok fazla tercihim yoktu. Yani Fransa’ya, İngiltere’ye, Belçika’ya veya Norveç’e gideyim mi diye düşünmekten çok başlangıç yapmak önemliydi benim için. Bir çıkış noktası bulmam gerekiyordu. Avrupa’da bir ülkede oynayacaktım ve gerisi benim oyunuma bağlı olacaktı. Yani iyi oynarsam takımlar beni fark edecekti. Allah’a şükürler olsun Norveç’te çok iyi bir 3.5 sene geçirdim ve sonunda Türkiye’ye geldim. Norveç ise düşündüğümden daha soğuktu. Şubat ayında oraya gittim ve Norveç’in en kuzeyinde oynuyordum. O bölge aşırı soğuktu. Ancak kafamda iyi hazırlanmıştım. Dolayısıyla oraya çabuk uyum sağladım" şeklinde konuştu.

“BU MUHTEŞEM TAKIMIN FORMASINI GİYİYORUM”

Osmanlıspor’a transfer olduktan iki gün sonra Galatasaray ile oynadığını hatırlatan 27 yaşındaki futbolcu, "Hızlı bir öğrenme oldu benim için. Çok hızlı bir şekilde ne kadar büyük bir takım olduğunu daha iyi anladım. Stadı, atmosferi, değerleri, tarihi çok büyük olan bir kulüple karşı karşıyaydık. Ve şimdi bu muhteşem takımın formasını giyiyorum” ifadelerini kullandı.

“TRİBÜNLER SÖYLEDİKÇE ÇOK BÜYÜK KEYİF ALIYORUM”

Ndiaye sarı-kırmızılı taraftarlarla geldiği günden bu yana mükemmel bir bağ olduğunu ifade etti. Taraftarların kendisi için yaptığı besteyi çok beğendiği belirten başarılı futbolcu, ”Yeğenlerim bile evde bu şarkıyı söylüyorlar. Bu duyguyu saf mutluluk olarak nitelendirebilirim. Tribünler söyledikçe çok büyük keyif alıyorum” dedi. Ndiaye, Norveç’te oynarken de kendi adına, “Badou Badou what you gonna do, what you gonna do” diye bir şarkı olduğunu açıkladı.

“8 NUMARADA OYNAMAYI SEVİYORUM”

8 numarada oynamayı sevdiğini vurgulayan yıldız futbolcu, “Savunmayla hücum arasındaki bağlantıda kalmak hoşuma gidiyor. Ancak burada önemli olan hocamın kararı Hocam beni nerede tercih ederse orada oynarım. Tabii rakip takımın kalesine yakın oynamayı sevdiğimi de belirtmeliyim” diye aktardı.

“FATİH HOCA İLE GELECEĞİN ÇOK İYİ OLACAĞINI DÜŞÜYORUM”

Teknik Direktör Fatih Terim’in takım başına geçmesinin hatırlatılması üzerine Ndiaye, "Fatih Hoca’yı hepimiz önceden tanıyor ve biliyorduk. Bizimle yaptığı konuşmada kazanmayı hedeflediğini, iyi futbol görmeyi ve en önemlisi Galatasaray’ın ne olduğunu göstermek istediğini söyledi. Açıkçası geleceğin çok iyi olacağını düşüyorum" diye cevap verdi.

“İYİ BİR TURNUVA ÇIKARACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’ndaki rakipleri Japonya, Kolombiya ve Polonya hakkında değerlendirmelerde bulunan Senagalli futbolcu, "Dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Favori yok gibi Tüm takımlar aynı güçte. Bizim kendimizi iyi hazırlamamız gerekiyor. İyi bir turnuva çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.

“BEN NDİAYE’YİM, YANİ BİR ASLANIM”

İsminin anlamının sorulması üzerine başarılı orta saha, “Aslında gerçek ismim Papa Alioune ama kendi ülkemde Alioune ismindeki kişilere Badou denir. Badou’nun bir anlamı yok. Fakat Ndiaye ismi çok şey ifade eder. Mesela çocukken herhangi bir nedenden dolayı ağladığımda “Sen bir Ndiaye’sin ağlamaman gerekiyor” derlerdi. Çünkü Ndiaye savaşçıdır. Cesareti, değerleri ve aslanı temsil eder. Dolayısıyla ben Ndiaye’yim, yani bir aslanım” diye cevap verdi.