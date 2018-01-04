Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 Ocak 1985 doğumlu olan milli oyuncu, bugün 32 yaşına bastı. Bu anlamlı gün dolayısıyla siyah beyazlı kulüp de sosyal medya hesaplarından bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, “İyi ki doğdun Gökhan Gönül. Nice mutlu yıllara” denildi.