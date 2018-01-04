Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Doğu Küdüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından Filistinliler sokaklara dökülmüş, El Halil kentinde onlarca İsrail askerinin gözlerini bağlayarak gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi el Cüneydi direnişin sembolü olmuştu.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL DARP

İsrail hapishanelerinin çetin şartları ve askerinin merhametsiz davranışlarıyla yorgun ve hâlsiz düşen Fezvi El Cüneydi, yaptığı açıklamada, "İsrail, işgal hapishanesinde sorgulama sırasında psikolojik ve fiziksel darp uyguladılar. Sağ omzumda kırık var. İsrail askeri, Filistinlilerin umudunu kırmak istiyor" dedi.

ERDOĞAN'I SORMUŞLAR

Gözaltına alındığı sırada El Cüneydi'ye İsrail askeri, Facebook hesabında Erdoğan'ın resmini ve Türk bayrağını niye paylaştığını ve niye onu sevdiğini sordu. Cüneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Filistin davasını desteklediği için sevdiğini söyledi. Fevzi el Cüneydi'nin avukatı Farah Biadsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistinlilerin gözaltına alınması ile ilgili yaptığı konuşmaların İsrail hükümetine baskı yaptığını, bu baskı nedeniyle El Cüneydi de dahil bazı Filistinli gençlerin serbest bırakılmasında büyük etkisi olduğunu söyledi.

TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYOR

Fevzi el Cüneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin davasına katkısı ve kendisinin serbest bırakılmasındaki etkisi sebebiyle bizzat teşekkür etmek istediğini söyledi. Fevzi el Cüneydi'nin babası Muhammed el Cüneydi, oğlu Fevzi'nin geçirdiği bir iş kazasında yaralandıktan sonra erken yaşta okulu terk etmek zorunda kaldığını, ailenin geçimini oğlunun sağladığını söyledi.

16 yaşındaki Cüneydi geçtiğimiz hafta kefaletle serbest bırakılmıştı;