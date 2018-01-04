Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Panathinaikos Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun cevabı bu haberde. THY Euroleague'de bu akşam temsilcimiz Anadolu Efes, Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Panathinaikos Anadolu Efes maçı canlı bilgileri ise burada yer alıyor. Ligde oynadığı 15 maçın ardından 10 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 3 sırada bulunan Yunan temsicisi Panathinaikos'un 25 puanı bulunuyor. Panathinaikos bu maçların tamamında rakip fileleri 1165 kez havalandırırken, potasında 1132 basket gördü. Anadolu Efes ise 4 galibiyet ve 11 mağlubiyet alarak 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu sezon THY Euroleague'de çok kötü bir sezon geçiren Anadolu Efes, ise 1209 baskete karşı rakiplerine 1144 basket attı. 22.15'te Olimpik Skor Salonu'nda oynanacak Panathinaikos Anadolu Efes THY Eurolegue maçı beIN Sports 3 ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Ancak maçın canlı bilgileri turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılıyor.

Panathinaikos Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 16. hafta karşılaşmasında 4 Ocak Perşembe günü Yunanistan’ın Panathinaikos Superfoods takımı ile deplasmanda mücadele edecek. Olympic Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:15’te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de olacak...

​Avrupa arenasındaki 607. randevu

Avrupa arenasındaki 607. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 606 karşılaşmada 337 galibiyet ve 269 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,6) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 359. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 358 karşılaşmada 180 galibiyet ve 178 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 50,3) elde etti.

Anadolu Efes ile Panathinaikos Superfoods Avrupa kupalarında bugüne kadar 26 kez karşılaşırken, takımımız dokuz galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan altı maçta takımımız iki galibiyet ve dört mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 20 karşılaşmada takımımız yedi galibiyet ve 13 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 15. haftasında Anadolu Efes, Almanya’nın Brose Bamberg takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 69-58 mağlup etmiş, Panathinaikos Superfoods ise İspanya’nın Valencia takımına deplasmanda 67-63 yenilmişti. Euroleague’de 15. hafta sonunda Anadolu Efes dört galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 15. sırada, Panathinaikos Superfoods ise 10 galibiyet ve beş mağlubiyet ile üçüncü sırada yer alıyor.

‘İyi savunma yapmalıyız’

Euroleague’in ikinci yarısına dezavantajlı başladıklarını söyleyen coach Ergin Ataman, “Puan farkını kapatmak için deplasmanlardan galibiyetler çıkarmamız gerekiyor. Panathinaikos takımı disiplinli basketbol oynayan bir ekip. Özellikle Calathes takımı çok iyi organize ediyor. Ayrıca hem dış oyuncuları hem de uzunları çok tehlikeli oyuncular. Biz, iyi savunma yaparak maça ortak olup kazanmaya gayret edeceğiz” yorumunu yaptı.

Toney Douglas kadroda

Bu arada Lacivert- Beyazlılar’ın oyun kurucu bölgesine transfer ettiği ABD’li oyun kurucu Toney Douglas’ın kadroda yer alması beklenirken, Panathinaikos’ta ise 3 maçtır forma giyemeyen Nick Calathes hafta sonu Yunan Ligi’ndeki maçla takıma geri döndü. Bir diğer sakatlığı bulunan Pappas’ın ise oynayıp oynamayacağı belirsiz.

Panathinaikos

Singleton

Rivers

Pappas

Denmon

Gist

Vougioukas

Lekavicius

Gabriel

Auguste

Lojeski

Calathes

Antetokounmpo T.

Anadolu Efes

McCollum

Brown

Birkan

Onuralp

Douglos

Motum

Stimac

Dragic

Muric

Dunston

Simon

Mustafa