Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? ile ilgili merak ettiklerinize bu haberden ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 16. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 15 maçın ardından 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Fenerbahçe, rakip potalara 1203 sayı atarken, potasında 1111 basket gördü. 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak 1219 basket atıp 1225 basket yiyen Baskonia Vitoria Gasteiz ise 22 puanla 9. sırada yer alıyor. Cuma günü 20:45'te başlayacak Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçı beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Baskonia

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 16. haftasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı organizasyonunda bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, averajla 5. sırada yer alıyor. Ligin geri kalan bölümünde 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya temsilcisi ise averajla 9. basamakta bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, Baskonia ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 83-69 kazanmıştı. Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia bugüne kadar THY Avrupa Ligi'nde 16 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken 11 kez sahadan mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli takımda Nikola Kalinic, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

"Taraftarlarımızın coşkulu olmasını bekliyoruz"

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 16. haftasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı organizasyonunda bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, averajla 5. sırada yer alıyor. Ligin geri kalan bölümünde 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya temsilcisi ise averajla 9. basamakta bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, Baskonia ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 83-69 kazanmıştı. Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia bugüne kadar THY Avrupa Ligi'nde 16 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken 11 kez sahadan mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli takımda Nikola Kalinic, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.