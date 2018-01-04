Bordo-mavili kulüp, Mas’ın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros’un Club Atletico Boca Juniors’a transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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Bordo-mavili kulüp, Mas’ın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros’un Club Atletico Boca Juniors’a transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Etiketler : mas,trabzonspor,boca juniors,