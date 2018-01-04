Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, üst üste sayılar bularak ilk periyodu 28-18 önde kapattı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren turuncu-beyazlı ekip, devreye 48-35 önde girdi. 3. periyotta ise her iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Bu periyodu da ev sahibi ekip 62-53 önde tamamladı. Maçın son periyodunda da sayılar bulan ve rakibinin hücumlarına engel olan Güney ekibi, çeyrek finale çıkma ilk maçını 88-70 kazanarak büyük bir avantaj elde etti.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Aleksander Pavlov xx, Yury Ihnatsyeu xx, Vladimir Jevtovic xx

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xxx 18, Marica Gajic xx 11, Bria Hartley xx 10, Sasa Cado xx 15, Krystal Victoria Thomas xxx 24, Gülşah Gümüşay x 7, Tuğba Oral x 3

TTT Riga: Melnbarde xxx 21, Stewart x 8, Krastina xxx 26, Malott x 2, Priede x 5, Veidere x 2, Kreslina x 6

1. Periyot: 28-18 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

Devre: 48-35 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. Periyot: 62-53 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)