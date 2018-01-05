Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp dergisinden camiayı seslenip, dikkat çekici ifadeler kullandı. Igor Tudor’u gönderen, takımın başına Fatih Terim’i getiren ve erken seçim kararı alan Dursun Özbek’in yazısında dikkat çeken bölümler şu şekilde: “Hayatımın her döneminde zor zamanlarda cesur kararlar vermenin gerekliliğine inandım. Bu bağlamda Galatasaray olarak önemli kararlar aldığımız bir ayı geride bıraktık. Yönetim kurulu olarak aldığımız üç önemli karar, Galatasaray’ın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu kararları daha geç alsaydık olumlu yansımalarını belki hiç görmeyecek ya da daha geç görecektik, bu sebeple aldığımız kararları en kısa zamanda uygulamaya koyduk.”



Kenetlenmek gerek

“Galatasaraylıların her zamankinden daha fazla kenetlenmesi ve tek vücut hâlinde hareket etmesi gerektiği bir dönem olacak. Şems-i Tebrizi’nin ‘Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını’ şeklinde çok güzel bir sözü vardır. En başında belirttiğim gibi Galatasaray için çok önemli kararlar almak zorundaydık. Biz de bu itibarla düzen bozulur, hayat altüst olur diye korkmadık. Çünkü Galatasaray’ın hiç olmadığı kadar ferasetli bir duruşa, cesur kararlara ve fedakârlıklara ihtiyacı var. Ben ve çalışma arkadaşlarım bu duruşun, kararların ve fedakârlıkların sahibi olacağız.”

Mali bağımsızlık

Dursun Özbek projelere ve hedeflere de değindi. Özbek “Emlak Konut ile Riva’daki araziyi geliştirmek için imzaladığımız protokolün aşamaları devam ediyor. Özellikle buradan elde ettiğimiz gelirleri banka borçlarını kapatmak için kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Faiz sarmalından çıkacak bir G.Saray, bir anlamda mali bağımsızlığını da ilan etmiş olacaktır. Salonumuz için inşaat başlangıç gününe yaklaşıyoruz. Kemerburgaz’da yapılacak tesisler için de gerekli izinleri almış bulunuyoruz. Bu anlamda da değerlendirmelerin sonuna gelerek inşaat sürecini başlatacağız” ifadelerini kullandı.

BEN BİR ASLANIM

Sezon başında Osmanlıspor’dan Galatasaray’a transfer edilen ve kısa sürede kendisini camiaya kabul ettiren Badou Ndiaye kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Senegalli futbolcu, memleketinin başkenti Dakar’da herkesin Galatasaray’ı desteklediğini belirterek, “Her gidişimde yanımda aldığım formalardan götürüyorum. Ancak yeterli olmuyor. Dakar’daki herkes Galatasaray’ı destekliyor diyebilirim” dedi. Badou’nun bir anlama gelmediğini ama Ndiaye’nin çok şey ifade ettiğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, “Mesela çocukken herhangi bir nedenden dolayı ağladığımda ‘Sen bir Ndiaye’sin ağlamaman gerekiyor’ derlerdi. Çünkü Ndiaye savaşçıdır. Cesareti, değerleri ve aslanı temsil eder. Dolayısıyla ben Ndiaye’yim, yani bir aslanım” diye konuştu.

Hedef 19. hafta

Galatasaray’da iç yan bağında yırtık bulunan Fernando Reges, tedavi programını uygulamaya devam ediyor. Kamp süresi boyunca da özel tedavisi sürdürülecek Brezilyalının Kayserispor maçına yetişemese de 19. haftadaki Osmanlıspor maçında sahada olması bekleniyor. Rodrigues ile Mariano ise kampta takımla çalışabilecek.



Fener’e gol atacağım

Galatasaray’ın golcüsü Bafétimbi Gomis yakın zamanda yaşadığı bir hatırayı anlatarak gözdağı verdi. Fransız golcü “Lyon metrosunda bir Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştım. Tuttuğu takıma gol atmamam için benden söz aldı. İlk defa birinin yüzüne bakıp yalan söyledim, özür dilerim. Fenerbahçe’ye tabii ki gol atacağım” ifadelerini kullandı.

Carole’de problem yok

Sol bek transferini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray’da listedeki isimler alınamazsa Sevilla’da kiralık olan Carole geri getirilecek. İspanyolların Fransız oyuncu için yarım dönemde yapılan harcamalar ödendiği takdirde Galatasaray’a olumlu cevap vereceği belirtildi.

Florya ekibi tamam

Fatih Terim’in yardımcıları belirlendi. Sarı-kırmızılı kulüp Claudio Taffarel, Ümit Davala ve Hasan Şaş’ı KAP’a bildirdi. Diğer taraftan Hamit Altıntop’a da teklif yapıldığı öğrenilirken eski millî oyuncu Darmstadt ile ilişkisini sonlandırıp “Şimdi ailemle Türkiye’ye döneceğim” açıklaması yaptı.