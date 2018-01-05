Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Yılın transferi sonunda gerçekleşti ve Cenk Tosun artık Everton forması giyecek. Başkan Fikret Orman, transferdeki son pürüzleri görüşmek üzere İngiltere’ye gitmişti. Taraflar arasında yapılan görüşmede 27 milyon avroya anlaşma sağlandı. Yılda 4 milyon avro ücret alacak olan Cenk Tosun bu transferle Süper Lig’den Avrupa’ya transfer olan en pahalı yerli oyuncu unvanını da eline aldı. Bu unvan sezon başında Başakşehir’den Roma’ya 15 milyon avro bedelle transfer olan Cengiz Ünder’de bulunuyordu. Uzun süredir Tosun’u bekleyen Everton menajeri Sam Allardyce ise hızını alamadı. Tecrübeli çalıştırıcı yıldız golcünün bugün oynanacak Liverpool maçının kadrosunda olacağını söyledi. Allardyce yaptığı açıklamada “Büyük bir ihtimalle Liverpool maçının kadrosunda olacak ancak kendisine zarar verecek bir şeyin olmasını istemeyiz. Cenk Tosun, Liverpool’a karşı oynamak istiyor” sözlerini kullandı.



Üzerinde baskı olacak

Cenk Tosun’un üzerinde çok büyük bir baskı olacağını söyleyen Sam Allardyce “Bu baskıyı kısa sürede kırabileceğini umalım. Çok uzun görüşmeler sonucunda Cenk konusunda bu aşamaya kadar geldik” diye konuştu. Böylelikle 26 yaşındaki golcü ayağının tozuyla geldiği yeni takımında İngiltere’nin en önemli derbilerinden biri olan Everton-Liverpool kapışmasında sahada olacak. İngiltere FA Cup 3. Turu’nda karşılaşacak olan Liverpool ile Everton saat 22.45’te kozlarını paylaşacak. Liverpool’un sahası Anfield Road’da oynanacak müsabaka Tivibu Spor 3’ten canlı olarak ekranlara gelecek. Öte yandan Cenk Tosun’un yeni takımında 99 numaralı formayı giymesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun Beşiktaş’taki 23 numarası Everton’da defans oyuncusu Seamus Coleman’a ait olduğu için 99’u tercih ettiği öğrenildi.

Bize yeni golcü lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un yerine bir isim alacaklarını söyledi. Transfer için yıldız golcüye hayırlı olsun dileğinde bulunan tecrübeli çalıştırıcı “Kenarda kaldığı zaman Karabük’te oyuna giremediği için bozulmuştu. Eğer bu bozulmayı yapmazsa Cenk’in her zaman önü açıktır. Ben burada kalsın isterdim ama ekonomik durumlar söz konusu. Cenk’in yokluğunda elimizde bir santrfor olmasında yarar var. İmkanlar doğrultusunda transfer yapılabilir” dedi. Öte yandan Arda Turan hakkında da konuşan Güneş “Arda Turan’ı istemediğim söyleniyor, bir hoca bunu söyleme lüksüne sahip değildir” diyerek transfer için kapıyı ardına kadar açtı.

“UCUZA GELDİ”

Cenk Tosun Süper Lig tarihinin rekoruyla Everton’a transfer olurken, İngiliz ekibinin eski oyuncusu Don Huthison “Everton çok iyi bir oyuncuyu oldukça ucuz bir bedelle transfer etti. 27 milyon avro nedir ki? Artık defans oyuncularına bile 50 milyon harcanıyor” dedi.

İhracat şampiyonu!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübte ‘Al al al dönemi bitti, artık sat sat sat dönemi başladı’ dedikten sonra kulübün kasası doldu. Cenk Tosun’un da Everton’a 27 milyon avroya transfer olmasıyla Orman döneminde kulübün kasasına giren bonservis ücreti 81,9 milyon avroya ulaştı. Beşiktaş, Fikret Orman başkanlığında diğer kulüplere de transfer dersi verdi. Siyah-beyazlılar transfer ettiği oyuncuları satarken büyük kâr elde etti. Bunun en çarpıcı örneği Cenk Tosun oldu. Yıldız golcüyü bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Beşiktaş, Everton’a satarken 27 milyon avroyu kasasına koydu. Böylelikle son iki sezonun şampiyonu olan siyah-beyazlılar Türk futbolunun da ‘İhracat şampiyonu’ unvanının da sahibi oldu. Öte yandan Everton Cenk Tosun için Beşiktaş’ın kapısını 20 milyon avro ile çalmıştı. Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve Umut Güner’in sıkı pazarlığından sonra bu rakam 27 milyon avroya çıktı.