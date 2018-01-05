Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de malumun ilam dün gerçekleşti. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın kalemini kırdığı Robin van Persie ile Ozan Tufan, Antalya’da gerçekleştirilecek devre arası kadrosunun kampına dahil edilmedi. Kocaman’ın aylar önce üzerini çizdiği Robin van Persie’nin menajeriyle İstanbul’da masaya oturan sarı-lacivertli yöneticiler, Hollandalının ayrılık şartları konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sezon sonuna kadar 2 milyon 750 bin avro alacağı olan RvP’ye milyon avro ödeyecek olan Fenerbahçe, ayrıca oyuncudan bonservis bedeli de talep etmeyecek. RvP, anlaşma sağladığı Feyenoord’dan ise 1 milyon avro alacak. Bu şartlarda sarı-lacivertliler, RvP’nin 1 milyon 750 bin avroluk ödemesinden kurtulmuş olacak. Problemli golcü ise bonservisine karşılık 750 bin avrodan feragat edecek.



Ozan kendini yaktı

Ozan Tufan’ın durumu ise daha sıkıntılı. Geç de olsa hatalarının farkına varan genç yıldız Aykut Kocaman’dan özür diledi ama son pişmanlık fayda etmedi. Kocaman, takımda kalmak için kendisine şans tanınmasını isteyen Ozan’a taviz vermedi. Aykut Hoca, “Buradaki herkes Fenerbahçe’ye hizmet etmek için var. Ancak sen bu profesyonellikte değilsin. Bu yüzden bizimle yola devam edemeyeceksin” diyerek millî oyuncuya kapıları kapadı. Van Persie’yle beraber İstanbul’da kalacak olan Ozan şimdilik bir antrenör eşliğine Samandıra’da çalışmalarını sürdürecek. Fenerbahçe gözden çıkardığı oyuncu için her teklife açık ama sezon başında talipleri olan Ozan Tufan’ı resmen isteyen yok. Futbolcunun menajeri hem Türkiye hem Avrupa’dan çok sayıda talipleri olduğunu söylese de Fenerbahçe’nin kapısını kimse çalmış değil.

Elif’i bırakmadı

RvP ve Ozan’ın yanı sıra gençlerden Yiğithan, Ahmethan ve Uygar’ı da Antalya kadrosuna almayan teknik direktör Aykut Kocaman, Makedon yıldız adayı Elif Elmas’tan ise vazgeçmedi. Yiğithan ile Ahmethan’ın kiralanması için onay veren Kocaman’ın Elif’i ikinci yarıda A takım kadrosunda kullanması bekleniyor.

Scarpa hamlesi

F.Bahçe uzun süredir yakından takip ettiği Brezilyalı orta saha Gustavo Scarpa için harekete geçti. Fluminense’nin yaşadığı mali krizi fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler 23 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklif yaptı. Fluminense’nin son idmanına çıkmayan Scarpa, bu sezon 43 maçta 3 gol, 15 asistle oynadı.



Mesai başlıyor

İstanbulspor’la oynanan kupa maçından sonra tatile çıkan F.Bahçeli futbolcular, ikinci yarı hazırlıklarına bugün start verecek. Antalya’da Kempinski Otel’de toplanacak sarı-lacivertliler ilk idmanı da sabah gerçekleştirecek. F.Bahçe, 13 Ocak Cumartesi günü oynayacağı hazırlık maçının ardından İstanbul’a dönecek.