Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem Galatasaray’da da forma giymiş olan Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder, Katar yolcusu. 33 yaşındaki futbolcu, Hollanda’da bir televizyona yaptığı açıklamada Katar ligi ekiplerinden Al-Gharaffa’ya transfer olduğunu belirtti.

Galatasaray macerasını Nice transferi ile sonlandıran, Hollandalı oyuncu Fransız ekibinde forma şansı bulamayarak istenilen performansı verememişti. Deneyimli futbolcu, Nice’ten Katar ligi ekiplerinden Al-Gharaffa’da forma giyeceğini duyurdu.

Wesley Sneijder’in forma giyeceği Al-Gharaffa takımının başına kısa süre önce Bülent Uygun getirilmişti.