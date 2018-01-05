Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liverpool Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Cenk Tosun kadroda olacak mı? sorusu hem İngiltere'de hem de Türkiye'deki futbol severler tarafından sorulmaya başlandı. Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Everton'a rekor bir bonservis bedeliyle transfer olarak Türk spor tarihine adını yazdıran 26 yaşındaki millî golcümüz Cenk Tosun, bu akşam İngiltere'de FA Cup'ta oynanacak Liverpool Everton derbi maçında sahada olacak mı? Everton menajeri Sam Allardyce, hafta içinde Cenk Tosun'un transferinin artık bitmesinin istediğini ve Cenk'i Liverpool ile oynanacak maçta görmek istediğini ifade etmişti. Şimdi tüm gözler bu akşam 22:55 oynanacak Liverpool Everton maçının kadrosunda olacak. Peki Cenk Tosun'un yeni takımı Everton'ın deplasmanda oynayacağı Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak ve Cenk Tosun kadroda olacak mı? İşte detaylar...

Liverpool Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

İngiltere FA Cup 3. Tur karşılaşmasında Liverpool, Everton ile mücadele edecek. 5 Ocak Cuma günü oynanacak olan mücadele, TSİ 22.55'te yayınlanacak. Mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Cenk Tosun derbide sahada

Yılın transferi sonunda gerçekleşti ve Cenk Tosun artık Everton forması giyecek. Başkan Fikret Orman, transferdeki son pürüzleri görüşmek üzere İngiltere’ye gitmişti. Taraflar arasında yapılan görüşmede 27 milyon avroya anlaşma sağlandı. Yılda 4 milyon avro ücret alacak olan Cenk Tosun bu transferle Süper Lig’den Avrupa’ya transfer olan en pahalı yerli oyuncu unvanını da eline aldı. Bu unvan sezon başında Başakşehir’den Roma’ya 15 milyon avro bedelle transfer olan Cengiz Ünder’de bulunuyordu. Uzun süredir Tosun’u bekleyen Everton menajeri Sam Allardyce ise hızını alamadı. Tecrübeli çalıştırıcı yıldız golcünün bugün oynanacak Liverpool maçının kadrosunda olacağını söyledi. Allardyce yaptığı açıklamada “Büyük bir ihtimalle Liverpool maçının kadrosunda olacak ancak kendisine zarar verecek bir şeyin olmasını istemeyiz. Cenk Tosun, Liverpool’a karşı oynamak istiyor” sözlerini kullandı.





Üzerinde baskı olacak



Cenk Tosun’un üzerinde çok büyük bir baskı olacağını söyleyen Sam Allardyce “Bu baskıyı kısa sürede kırabileceğini umalım. Çok uzun görüşmeler sonucunda Cenk konusunda bu aşamaya kadar geldik” diye konuştu. Böylelikle 26 yaşındaki golcü ayağının tozuyla geldiği yeni takımında İngiltere’nin en önemli derbilerinden biri olan Everton-Liverpool kapışmasında sahada olacak. İngiltere FA Cup 3. Turu’nda karşılaşacak olan Liverpool ile Everton saat 22.45’te kozlarını paylaşacak. Liverpool’un sahası Anfield Road’da oynanacak müsabaka Tivibu Spor 3’ten canlı olarak ekranlara gelecek. Öte yandan Cenk Tosun’un yeni takımında 99 numaralı formayı giymesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun Beşiktaş’taki 23 numarası Everton’da defans oyuncusu Seamus Coleman’a ait olduğu için 99’u tercih ettiği öğrenildi.

Bize yeni golcü lazım



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un yerine bir isim alacaklarını söyledi. Transfer için yıldız golcüye hayırlı olsun dileğinde bulunan tecrübeli çalıştırıcı “Kenarda kaldığı zaman Karabük’te oyuna giremediği için bozulmuştu. Eğer bu bozulmayı yapmazsa Cenk’in her zaman önü açıktır. Ben burada kalsın isterdim ama ekonomik durumlar söz konusu. Cenk’in yokluğunda elimizde bir santrfor olmasında yarar var. İmkanlar doğrultusunda transfer yapılabilir” dedi. Öte yandan Arda Turan hakkında da konuşan Güneş “Arda Turan’ı istemediğim söyleniyor, bir hoca bunu söyleme lüksüne sahip değildir” diyerek transfer için kapıyı ardına kadar açtı.

“UCUZA GELDİ”



Cenk Tosun Süper Lig tarihinin rekoruyla Everton’a transfer olurken, İngiliz ekibinin eski oyuncusu Don Huthison “Everton çok iyi bir oyuncuyu oldukça ucuz bir bedelle transfer etti. 27 milyon avro nedir ki? Artık defans oyuncularına bile 50 milyon harcanıyor” dedi.

İhracat şampiyonu!



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübte ‘Al al al dönemi bitti, artık sat sat sat dönemi başladı’ dedikten sonra kulübün kasası doldu. Cenk Tosun’un da Everton’a 27 milyon avroya transfer olmasıyla Orman döneminde kulübün kasasına giren bonservis ücreti 81,9 milyon avroya ulaştı. Beşiktaş, Fikret Orman başkanlığında diğer kulüplere de transfer dersi verdi. Siyah-beyazlılar transfer ettiği oyuncuları satarken büyük kâr elde etti. Bunun en çarpıcı örneği Cenk Tosun oldu. Yıldız golcüyü bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Beşiktaş, Everton’a satarken 27 milyon avroyu kasasına koydu. Böylelikle son iki sezonun şampiyonu olan siyah-beyazlılar Türk futbolunun da ‘İhracat şampiyonu’ unvanının da sahibi oldu. Öte yandan Everton Cenk Tosun için Beşiktaş’ın kapısını 20 milyon avro ile çalmıştı. Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve Umut Güner’in sıkı pazarlığından sonra bu rakam 27 milyon avroya çıktı.

LİVERPOOL TRANSFERDE BOŞ DURMADI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Southampton'ın Hollandalı stoperi 26 yaşındaki Virgil van Dijk'i 85 milyon avroya transfer etti. Bu rakam, bir savunma oyuncusu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak futbol tarihine geçti.

Bir önceki rekor ise bu sezon başında 57,5 milyon avro karşılığında Manchester City'ye giden Benjamin Mendy'ye aitti. Yani bir sezon tamamlanmadan İngiltere Premier Lig'de futbol tarihinin en pahalı iki savunma oyuncusu transferi. Tabii şimdilik...

Sonuç olarak milyar dolarlarla ifade edilen yayın ihaleleri, sadece bir futbolcuya ödenen yüz milyonlarca avroluk transfer bedelleri, reklam gelirleri, forma satışları, küresel çaptaki ekonomik getiriler, futbolu küresel yatırımcıların da ilgi odağı haline getirmiştir.

Futbol, 1970'li yıllarda çamur sahalarda oynanan, mücadelenin, azmin, yokluğun, rekabetin olduğu bir spor dalı olmaktan, kitle iletişim araçlarının sosyal medyaya evrildiği günümüzde, milyarlarca insanın aynı anda izleyebildiği, yüz milyon avroluk isimlerin sahada top koşturduğu dünyanın en pahalı ve popüler sporu haline gelmiştir. Hatta ekonomik veriler göz önüne alındığında spor etkinliğinden ziyade bir yatırım aracı olarak görülmektedir.