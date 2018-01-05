Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından Cenk Tosun'a veda mesajı gönderdi. Everton ile resmi sözleşme imzalaması beklenen Cenk Tosun'a başarı dileğinde bulunan Babel, "Adamsın. Gol sevinci için kendime yeni bir arkadaş aramak zorunda kalacağım. Orada bu sevincimizi başkasıyla yapamazsın yoksa seni cezalandırırım." ifadelerini kullandı. Babel ve Cenk Tosun, son dönemde birlikte yaptıkları gol sevinçleriyle akıllarda yer etmişti.