Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenk Tosun, Everton ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş Kulübü de Cenk Tosun'un transferi için Everton'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Transfer sonrası konuşan Cenk, "Herkese nasıl bir oyuncu olduğumu göstereceğim. Premier Lig güçlü bir lig biliyorum. BU yüzden kendimi fiziksel olarak iyi hazırladım ve fizik gücüme güveniyorum. Aynı zamanda iki ayağımı da iyi kullanabiliyorum. " dedi.

Sözlerini sürdüren 26 yaşındaki forvet, "Takım arkadaşlarımla çalışmak ve onlarla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. En kısa sürede oynamak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Rooney gibi çok önemli futbolcular var burada. Everton'un maçlarını Türkiye'den izliyordum. Takım hakkında fikirlerim var." ifadelerini kullandı.