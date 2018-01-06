Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş evinde Baskonia Vitoria’yı Ülker Sports Arena’da 79-74 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 16. maçındaki 10. galibiyetini elde etti. İlk çeyrekte hücumda ritim bulamayan Fenerbahçe periyodu 22-18 geride kapattı. İkinci bölümde bir ara 8 sayı geriye düşen Obradovic’in ekibi farkı azaltsa da soyunma odasına 38-36 geride girdi. Üçüncü çeyrekte Sinan Güler ve Wanamaker’ın etkili oyunuyla temsilcimiz final bölümüne 63-59 önde başladı. Son çeyreğe çemberi zorlayarak başlayan Fenerbahçe, iki dakika bitmeden rakibinin faul hakkını doldurdu ve 9 sayı öne geçti: 70-61. Sarı-lacivertliler periyodun ortasından sonra temposunu kaybederken Baskonia iki üçlükle farkı 2’ye indirip Obradovic‘e molayı aldırdı: 75-73. Guduric‘in serbest atışının ardından Baskonia hücumdan boş döndü ve ardından Brad Wanamaker da turnikeyle 47 saniye kala farkı 6’ya çıkardı: 79-73. Shengelia’nın serbest atışının ardından Sloukas top kaybı yapsa da karşılaşma sarı-lacivertlilerin 79-74 üstünlüğüyle sona erdi.Fenerbahçe Doğuş önümüzdeki hafta Perşembe günü Valencia deplasmanına çıkacak.