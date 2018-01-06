Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray sol bek transferinde sona yaklaştı. Bursasporlu Aziz Behich’le ilgilenen ve kulübünün fiyat artırıp 4 milyon avrolara çıkması üzerine alternatiflere dönülmüştü. İşte bu konuda sıcak bir gelişme yaşandı. Bir süredir gündemde olan ve sezon başı transferi son anda yatan Kwadwo Asamoah adı yeniden ön plana çıkarken menajeri Federico Pastorello’dan Galatasaray yönetimine mesaj yollandı. Aynı zamanda Patrick Evra’nın da menajeri olan Pastorello, acil sol bek arayışında olan sarı-kırmızılılara “Bekleyin İstanbul’a geliyorum” dedi. Bu konuda teknik direktör Fatih Terim’e bilgi verildi. Terim’in yöneticilere “Asamoah da pazartesi gününe kadar oluyorsa olsun yoksa şu an ki gündememizden çıkar. Evra’dan ise 6 aylığına yararlanabiliriz” dediği öğrenildi. Evra’nın da Galatasaray’da oynamaya hazır olduğunu menajerine bildirdiği ifade edildi.



Kontenjan krizi

Diğer taraftan Fatih Terim’in gönderilecekler listesine koyduğu Emrah Başsan şu an elder çıkarılamıyor. TFF kuralları gereği bir takım, kadrosunda Türkiye’de yetişmiş en az 4 futbolcu bulundurmak zorunda. Emrah da, Serdar Aziz, Selçuk ve Ahmet’le birlikte bu kontenjanı tamamlayan isim konumunda. Eray İşçan altyapı kontenjanında olduğu için bu kategoriye giremiyor. Yani G.Saray Türkiye’de yetişmiş bir oyuncu transfer etmeden, Emrah’ı gönderemeyecek.

Elmander de geliyor

Galatasaray’da Fatih Terim’in ekibinde görmek istediği isimlerden Johan Elmander, İsveç’in Orgryte takımında forma giyiyordu. Bir süredir yapılan görüşmeler sonrası İsveçli, futbolu bırakıp Terim’in ekibinde görev almaya karar verdi. Dün instagram hesabından futbolu bıraktığını açıklayan Elmander “Artık gelecek nesilllere şans vermem gerektiğini düşünüyorum. Uzun ve muhteşem bir kariyerim oldu. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Eski G.Saraylı ismin Antalya kampında Terim’in ekibine katılması bekleniyor.

Sneijder Al Gharafa’da

Galatasaray’dan sezon başı ayrılan Wesley Sneijder, Nice’te tutanamadı ve Katar’a gitti. Sneijder, Al Gharafa işini doğrularken “Harika bir macera ve eğlenceli bir meydan okuma olacak. Ailemle gideceğim için de süper mutluyum” dedi. Bu arada fesih konusunda G.Saray ile anlaşan Nigel de Jong’un da ya Sneijder’in yanına ya da Ajax’a gidecek.

Yetenek avcısı Necati Ateş!

Ekibini bir bir toplayan Fatih Terim, eski öğrencilerinden Necati Ateş’e de Florya’da görev verecek. Necati hem altyapıda yaş gruplarını yakından takip edecek hem de ülke çapında Galatasaray için genç yetenekleri keşfetmeye çalışacak. Öte yandan eski futbolcucu sarı-kırmızılı takımın rakipleriyle ilgili teknik heyete rapor verecek.

De Jong Mainz’e gitti

Galatasaray’da devre arasında ilk veda De Jong’dan geldi. Sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile fesheden Hollandalı oyuncu, Almanya Ligi ekiplerinden Mainz 05’e transfer oldu. De Jong, kendisini bu sezon sonuna kadar Almanya temsilcisine bağlayan sözleşmeye imza attı. Nigel de Jong, bu sezon sarı-kırmızılı formayla hiçbir maçta süre almadı.