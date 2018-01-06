Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın hemen ardından basketbol şubesinden sorumlu Can Topsakal, basketbolla ilgili görevlerinden olmuştu ama başantrenör Erman Kunter de topun ağzındaydı ve beklenen gerçekleşti. Dün resmi siteden yapılan açıklamayla tecrübeli koçla yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, Kunter’e teşekkür edildi ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.