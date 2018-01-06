Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

El Mundo’da yer alan haberde Messi’nin Barcelona ile imzaladığı yeni kontratın kulübün Avrupa’nın beş büyük liginden birinde mücadele etme şartı içerdiği belirtilirken, Katalonya’nın bağımsızlığının Barcelona’nın La Liga’dan ihracı ile sonuçlanabileceği ifade edildi. İspanya’nın reddettiği bir referandumla bağımsızlık isteyen Katalanlar’ın bu talebi geçtiğimiz yıl büyük bir siyasi krize sebep olmuştu.