Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çok zorlu ve keyifli bir şampiyonluk yarışı yaşandığını söyleyen Volkan Demirel “Son 6 haftaya 6 galibiyet parolasıyla başladık. 6’da 5 yaptık ki, başardık sayılır. Beşiktaş derbisine kadar benzer bir seri yakalarsak önümüzün açık olduğunu düşünüyoruz. Son dönemlere bakıldığında bu kadar fazla takımın yer aldığı şampiyonluk yarışı olmamıştı. Bu, futbolun güzelliğini yansıtacaktır. Çok rakibiniz olursa daha çok çalışmanız ve istemeniz gerekiyor. Daha çok çalışıp daha çok isteyen sonuca ulaşacaktır. Sadece 4 büyük değil arkadan gelen Anadolu takımları da bu sene iş yapacak gibi görünüyor. Çok zevkli bir lig oluyor” dedi.



Hata hakkımız doldu

Trabzonspor deplasmanı hakkında sorulan bir soruya ise “Biz zor maçlar oynamayı seven bir takımız” diyen Volkan “On senedir Trabzon’a gidiyoruz geliyoruz. Değişen bir şey olmaz. Sezon başını fazla dikkate almayalım. Zira malum yeni bir sezon başlangıcıydı, yeni sistem, yen gelen arkadaşlar performans düşüklükleri hepsi üst üste geldi. Bir sezonda 10-15 bireysel hata yapılır biz ilk devre bütün bireysel hata hakkımızı doldurduk” ifadelerini kullandı. Volkan, Galatasaray’ın başına Fatih Terim’in geldiğinin hatırlatılması üzerine de “Galatasaray’ın başına kim gelirse gelsin bu durum bizi ilgilendirmez. Kadıköy’de sonuç yine aynı olacak ve gelenek devam edecek” diyerek tarihî rakiplerine yine taş atmaktan geri durmadı.



Kovulmadan gitmem

Sezona kötü başladığı dönemin hatırlatılması üzerine Volkan, sıkıntılı süreçlerde Fenerbahçe’den ayrılmayı hiç düşünmediğini belirtti. Tecrübeli kaleci bu konuda “Hiçbir zaman performansım düşük olduğunda kendimi kötü hissetmedim. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. 16-17 yıl içinde bunları çok yaşadım. Kovulmadığım sürece buradan gitmem” değerlendirmesinde bulundu. Millî takım hakkında “Artık bir beklentim yok ama çağırırlarsa giderim tabii ki” diyen tecrübeli oyuncu “Ama öyle yalvarırım çağırın beni demem” dedi. Volkan, Buffon’un İsveç’e elenip Dünya Kupası’na gidemediklerinde ağlamasına yönelik ise “Duygusal bir andı. Ben de etkilendim ama ağlamak ne bileyim çok da bana göre değil” ifadelerini kullandı.

Cenk başarılı olur

Cenk Tosun’un rekor ücretle Everton’a transferini değerlendiren Volkan Demirel, “Bence Cenk Tosun’a ödenen para çok uçuk değil. Türk oyuncuların değeri çok daha fazla bence. Reklam ve gösterme yeteneğimiz çok gelişmiş değil. Alınan paralara bakıldığında artık 200-250 milyon avrolarla transferler yapılıyor. Tamam, bu ücretler uç örnekler ama 50 milyonları bizim de görmemiz lazım” dedi. Cenk’in başarılı olacağına inandığını söyleyen Volkan “Kendisini çok iyi tanıyorum, tatile birlikte gittik, çok vakit geçirdik. Kişiliğini, karakterini tanıyorum. Kendisini bana “Abi ligde bütün kalecilere golüm var, bir tek sana gol atamadım’ diyordu. İnşallah İngiltere’de her kaleciye gol atar” temennisinde bulundu.