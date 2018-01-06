Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın Ozan Tufan ve Van Persie’nin üzerini çizmesinden sonra Fenerbahçe transferde hummalı bir çalışmanın içine girdi. Sarı-lacivertli yönetim teknik heyetin raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İngiliz orta saha oyuncusu Jack Wilshere’ın menajeriyle masaya oturan yöneticiler 26 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için büyük çaba gösteriyor. Diğer taraftan Arsenal ile de görüşmeler sürdürülüyor. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyen Wilshere anlaşma sağlanırsa bonservisiyle kadroya katılacak.