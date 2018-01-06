Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına Antalya kampında devam ederken teknik direktör Rıza Çalımbay da transfer olaylarının netlik kazanmasını bekliyor. Emmanuel Mas, Boca Juniors’a 2,3 milyon avroya satılırken yerine alınacak isim de ön plana çıktı. Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi olan Sakıp Aktaç. Bordo-mavililerin listesinin ilk sırasında bulunan Sakıp da kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Transfer görüşmesindeki en büyük avantaj oyuncunun mukavelesinin sezon sonunda bitecek olması. 26 yaşındaki isim de Rıza Çalımbay’la tekrar buluşmak için can atıyor. Takımda gidecek ve kalacakların bir an önce belli olmasını isteyen Çalımbay, yönetimden bir de kanada oyuncu bekliyor.



Yazıcı belirsizliği

Karadeniz ekibinde durumu en çok merak edilen iki isim ise Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür. Sezonun ilk yarısında buldukları şansı iyi değerlendiren iki genç yeteneğin takipçileri fazlaydı. İngiltere ve İspanya’dan bazı kulüplerin yakın markajında olan ikilinin durumu belirsiz. Çalımbay, kulübün menfatine uyacaksa satılmaları taraftarı. Ancak kalmaları hâlinde de en çok mutlu olacak kişi yine Çalımbay. Çünkü ligin ikinci yarısında Yusuf ve Abdülkadir ile ilgili taktik planları mevcut.

Rıza Hoca mağlup

Bordo-mavililerin Antalya kampında dün iki idmanla tamamlandı. Sabahki çalışmanın son bölümünde futbolcular gruplar halinde dar alanda çift kale maç oynadı. Uğur Demirok’un yer aldığı beyaz takım ile Burak Yılmaz’ın yer aldığı yeşil takım arasındaki maçta hakem Rıza Çalımbay’dı. Uğur’un takımı maçı kazanırken büyük sevinç sonrası Rıza Çalımbay’a “Hocam içinizdeki yeşil formayı çıkarın. Size rağmen kazandık” diye takıldılar. Bu arada N’Doye de dün takıma katılıp idmana çıktı.