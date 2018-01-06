Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenk Tosun’un İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’a 27 milyon avroya satılmasının ardından yeni golcü arayan Beşiktaş’a Hırvat stoperden Mandzukic mesajı geldi. Domagoj Vida yaptığı açıklamada Beşiktaş transferi öncesi Mandzukic’le konuştuğunu belirterek, Juventus’un golcü yıldızından onay aldığını söyledi. Hırvat stoper, “Mandzukic’in kendisine, Beşiktaş’a gidersen yanlış yapmış olmazsın. Çok iyi bir kulübe gideceksin” dediğini söyledi. Mandzukic’le çok iyi dost olduğunu söyleyen 18 yaşındaki stoper, “Mandzukic’in de Beşiktaş’a gelmesini istiyorum. Şu anda Juventus’un oyuncusu ama zor olduğunu biliyorum” dedi.