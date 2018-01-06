Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Cenk Tosun sonunda Everon formasını giydi. Uzun süredir İngiliz kulübünün kadrosuna katmak için uğraştığı millî golcü, kendisini 4,5 yıllığına ‘mavili’ yapan imzayı attı. Sağlık kontrollerin gecikmesi nedeniyle dün yeni takımının 2-1 kaybettiği Liverpool derbisine yetişemeyen Cenk Tosun, Everton’ın oyuncusu olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. İmza sonrası açıklamada bulunan yıldız golcü, “Yeteneklerimi ve nasıl bir futbolcu olduğumu burada herkese göstereceğim. Everton için iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum” dedi. Premier Lig’in çok zorlu olduğunu bildiğini söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, “Kendi fiziksel kondisyonumun bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla oynamak için sabırsızlanıyorum. Everton’ın çok büyük oyuncuları var. Bu isimlerle birlikte oynayacağım için çok heyecanlıyım” dedi.



Rooney heyecanı

Yıldız golcü, Everton’un büyük ismi Wayne Rooney’ye de değindi. Tecrübeli yıldızdan çok şey öğreneceğine emin olduğunu söyleyen Cenk Tosun, “Rooney gol atmamda bana yardımcı olacaktır” dedi. Everton menajeri Sam Allardyce ise yaptığı açıklamada Cenk Tosun’un Türkiye’nin 1 numaralı golcüsü olduğunu belirterek, “Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilirdi ama tercihini Premier Lig’den yana kullandı” sözlerini kullandı. Yeni transferine methiyeler düzen Sam Allardyce, “Cenk Tosun’un çok güçlü mental yapısı var. Sahanın her yerinde koşabiliyor, hava toplarında çok etkili, her iki ayağını da kullanabiliyor, top hakimiyeti de çok iyi. Golcü transferi için çok uğraştık. Fiyat aralığı göz önüne alındığında Cenk Tosun Avrupa’nın en iyisi” sözlerini kullandı.

Everton’ı hep izledim

Cenk Tosun Everton’ı Türkiye’den sürekli takip ettiğini belirterek, “Takımın nasıl oynadığını biliyorum. Umarım bana bol bol asist yaparlar” dedi.

Babel’den veda mesajı

Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Cenk Tosun’a veda mesajında, “Orada sevincimizi başkasıyla yapamazsın yoksa seni cezalandırırım” ifadelerini kullandı.