Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Belek’te kamp yapan Trabzonspor, sabah kondisyon ağırlıklı çalıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda, kampa yeni katılan futbolcular ayrı idman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan ve kondisyon ağırlıklı devam eden çalışmada bordo-mavili futbolcular topla yaptıkları hareketlerle antrenmanı sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da kurmaylarıyla birlikte bir süre ayak tenisi oynadı. Çalışmada yönetimin transfer görüşmeleri için izin verdiği ve bu nedenle kampta olmayan Volkan Şen ve Bongonda’nın yanı sıra, henüz mazeret bildirmeden kampa katılmayan Sosa ve Esteban yer almadı. Trabzonspor hazırlıklarına günde çift idman yaparak devam edecek. Bordo-mavililer 9 Ocak’ta Arnavutluk temsilcisi Luftetari, 11 Ocak’ta ise Eskişehirspor’la hazırlık maçı yapacak.