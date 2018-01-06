Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atlarından düşerek büyük tehlike yaşayan apranti Mustafa Manav ve Mazlum Pir Demir'in genel durumlarının iyi olduğu, Ergün Ardıç’ın ise omurgasında 2kırık tespit edilip Pazartesi günü ameliyat olacağı, koşuda start alan safkanlardan Gürsoy’un ise ayağı kırıldığı için veteriner hekim raporuna istinaden uyutulduğu öğrenildi.

Koşuyu Power King isimli safkanla kazanan apranti Enis Emre Doğru’ya Komiserler Kurulu tarafından 10 gün ceza verildi.

Özbelge ekürisine ait Gürsoy ise sahada kaza sonrası iğneyle uyutulup, hayatına son verildi. (Görüntü TJK TV)