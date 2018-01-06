Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

beInSports'a konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un transferi, Beşiktaş'ın yeni transferleri ve İngiltere'den talipleri olduğu söylenen Tosiç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları:



- Everton, çok iyi bir oyuncuyu çok makul bir fiyata aldı. Cenk, Türkiye yerine Portekiz ya da Fransa'da parlasaydı 80 milyon Euro olabilirdi, bizde üzüntü var. Onun isteği üzerine transfer oldu.

- Türkiye'de kulüpler abuk sabuk transferlerle batma noktasına geldi, biz 3 senede 80 milyon Euro'luk satış yaptık.

- Beşiktaş camiası, Cenk Tosun'un evi. Kapımız ona her zaman açık. Çok daha büyük paralarla teklifler geldi ama Cenk, Everton'ı seçti. İstekleri bizim için önemliydi.

- Bizde transfer durmaksızın devam eder, hep çalışırız, karakterine bakarız. İlgilendiğimiz oyuncular var. Şu anki kadromuz ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni götürebilecek kapasitede.

- Transfer yapmak istiyoruz, devre arası transferler riskli. Birkaç tanesinde de başarılı olamadık. Marcelo, Babel devre arası gelmişti, bunlarda başarılıydık. Transfer yapalım diye başarısız olmak istemiyoruz.

- Tosic'i çok severiz, evladımız. Resmi teklif gelmedi. Açıkçası satma fikrimiz de yok. Şahsen severim. Kamuoyu da beğenir. Duruşu var. 15 Temmuz'da tankın önünde durdu, ailemizden Tosic.