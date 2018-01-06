Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın Antalya kampında yaptığı çalışmada sağ dizinden sakatlanan oyuncumuz Burak Yılmaz'ın çekilen MR'ı sonucunda sağ diz arka dış köşesinde (posterolateral) 1. derece yaralanma tespit edilmiş olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Burak Yılmaz, sabah saatlerinde yapılan antrenmandaki çift kale maçta Abdülkadir Ömür'le girdiği mücadele sırasında acı içinde yerde kalmıştı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burak, antrenmana devam etmişti.