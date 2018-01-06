Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam Slimanı, transfer sezonunun açılmasıyla ismi Türk takımlarıyla anılan futbolcular arasında yer alıyor. İslam Slimani adının Türk kulüpleri ile anılmasının ardından merak edilen isim oldu. Premier Lig'de Leicester City forması giyen İslam Slimani, Santrafor mevkisinde oynuyor. Slimanı, Cezayir'de başladığı kariyerini İngiltere'de devam ettirmektedir. İşte İslam Slimanı hakkında detaylar...

18 Haziran 1988 taihinde Cezayir'de dünyaya gelen Slimani Mayıs 2009'da, JSM Chéraga takımından CR Belouizdad'a 800.000 Cezayir dinarı bonservis ücreti karşılığında transfer oldu ve iki yıllık sözleşme imzaladı. Ağustos ayında, MC Oran takımıyla yapılan lig maçında ilk defa kulübüyle resmî bir karşılaşmaya çıktı. İlk sezonunda 30 maçta 8 gol attı.

Slimani 17 Mayıs 2011 tarihinde, JS Kabylie takımıyla oynanan ve 7-1 galibiyetle sonuçlanan lig karşılaşmasında, 4 gol atarak etkileyici bir performans ortaya koydu.Temmuz 2011 tarihinde kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi. Slimani, Nice ve Le Havre gibi birçok Fransız kulübünün transfer girişimlerine karşın CR Belouizdad ile iki yıllık sözleşme yeniledi.

Slimani 6 Ağustos 2013 tarihinde, Portekiz takımı Sporting Lizbon'a transfer oldu. Fredy Montero'nun eksikliği ile Rio Ave, SC Braga, Vitoria Setubal ve Porto (Sporting 1-0 kazandı) maçlarında forma şansı buldu. Bu şansı iyi değerlendirerek 4 maçta 4 gol attı. Aralık 2013 tarihinde Yılın Cezayirli Futbolcusu seçilerek, Cezayir Altın Top Ödülünü kazandı.

2016 Ağustos transfer döneminde Leicester City'e 30 milyon Euro bedelle transfer olan oyuncu kariyerini bu takımda sürdürmektedir. Forvet mevkisinde forma giyen ve sağ ayağını kullanan Slimani 1.88 boya sahiptir.