Antalya’da devre arası kamplarını sürdüren Göztepe ve İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İstanbulspor’un golleri 10. dakikada Kojic, 42. dakikada Yalçın ve 89. dakikada Zafer’den geldi. Göztepe ise buna karşılık 37. dakikada Ghilas ve 45. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Ghilas’tan geldi. Müsabaka İstanbulspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Göztepe ilk maçında kaybetti
06.01.2018 - 20:57 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 20:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Göztepe, Antalya Kampı’ndaki ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabaka 3-2 İstanbulspor galibiyeti ile sona erdi.
Etiketler : göztepe,istanbulspor,süper lig,
534041 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/534041.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
3
3
31
18
13
36
2
Galatasaray
17
11
2
4
37
22
15
35
3
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Göztepe
17
9
3
5
30
26
4
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
33
28
5
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
17
6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
17
5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
17
5
4
8
22
30
-8
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Osmanlıspor
17
5
2
10
26
34
-8
17
15
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
16
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
17
2
3
12
14
29
-15
9
18. Hafta Maçları
20.1.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Gençlerbirliği
20.1.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Evkur Yeni Malatyaspor
20.1.2018
Fenerbahçe - Göztepe
21.1.2018
Demir Grup Sivasspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.1.2018
Kasımpaşa - Alanyaspor
21.1.2018
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
21.1.2018
Bursaspor - Medipol Başakşehir Fk
21.1.2018
Antalyaspor - Beşiktaş
22.1.2018
Kayserispor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
4
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Boluspor
17
7
3
7
21
17
4
24
7
Erzurumspor
17
6
6
5
20
20
0
24
8
Balıkesirspor
17
7
5
5
32
28
4
23
9
Elazığspor
17
6
5
6
24
22
2
23
10
İstanbulspor
17
6
5
6
18
17
1
23
11
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
17
5
5
7
24
25
-1
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
18
16
Denizlispor
17
3
5
9
16
27
-11
14
17
Grandmedical Manisaspor
17
6
2
9
21
27
-6
11
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4