Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da devre arası kamplarını sürdüren Göztepe ve İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İstanbulspor’un golleri 10. dakikada Kojic, 42. dakikada Yalçın ve 89. dakikada Zafer’den geldi. Göztepe ise buna karşılık 37. dakikada Ghilas ve 45. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Ghilas’tan geldi. Müsabaka İstanbulspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.