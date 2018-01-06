Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke basınında yer alan haberlerde, geçen yıl temmuz ayında oynanan karşılaşma sırasında, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan 20 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) ve Ajax yönetiminin 2014 yılından bu yana haberdar olduğu iddia edildi.

Bu durumun üzerine harekete geçen Nouri'nin ailesi, avukat bürosu aracılığı ile yaptığı basın bildirisinde, bu iddia karşısında şok olduklarını ve konu hakkında KNVB ve Ajax yönetiminden açıklama beklediklerini ifade etti.

Nouri'nin sağlık durumu hakkında söz konusu karşılaşma öncesinde haberdar olmadıklarını vurgulayan ailesi, konu hakkında devam eden araştırmanın sonuçlarını bekleyeceklerini belirtti.

Hollanda ekibi Ajax ile Almanya temsilcisi Werder Bremen arasında geçen yıl 8 Temmuz'da oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında Abdelhak Nouri, rahatsızlığı nedeniyle bir anda yere yığılmıştı. Hastaneye kaldırılan Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği duyurulmuştu.