Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona, Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Coutinho için yaptığı transfer teklifini kabul etti.The Times gazetesinin haberine göre Katalan ekibi Liverpool'a Coutinho için yaklaşık 160 milyon Euro teklif etti.Haberde Barça'nın bu ücretin 120 milyon euroluk kısmını peşin, kalan 40 milyon euroluk kısmını ise bonus şeklinde vereceği yazıldı. Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike da daha önce resmi internet sitesi aracılığıyla Coutinho'nun Barcelona'ya transfer olduğunu duyurmuş, sonra da bu duyuruyu kaldırmak zorunda kalmıştı. İlgili habere aşağıdan ulaşabilirsiniz...

Coutinho, Liverpool'un Dubai'deki hazırlık kampına götürülmemişti ve yıldız futbolcuyu son ana kadar takımda kalmaya ikna etmeye çalışmıştı. Ancak bu girişimler, Coutinho'nun Barcelona'ya transfer olmak yönündeki isteğinde ısrarcı olmasıyla sonuç vermedi.

160 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Coutinho, kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olarak tarihe geçecek.2013 yılının devre arası transfer döneminde İnter'den 10 milyon euro'ya transfer olan Coutinho, Liverpool formasıyla 201 maça çıkarken 54 gole imzasını attı.