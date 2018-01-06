Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mestalla'daki mücadelede ilk gol konuk takımdan Portu'dan geldi. Golden sonra baskısını artıran Valencia, Ramalo'nun kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. 2. yarının ilk dakikasında maçın yıldızlarından Guedes'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda Parejo skoru 2-1'e getirdi. Maçı da bu skorla 2-1 kazanan Valencia 37 puana yükseldi. Girona ise 23 puanda kaldı.