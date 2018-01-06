Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arası kampı için Antalya’da bulunan Fenerbahçeli futbolculara sarı-lacivertli taraftarlardan baklava ikram edildi. Dün akşam basına kapalı olan antrenmanda futbolcuları ziyaret eden Fenerbahçeli taraftarlar oyunculara baklava ikram edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Futbolculara şampiyonluk dileklerini ileten taraftarlar daha sonra çalışmaların yapıldığı tesislerden ayrıldı.