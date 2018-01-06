Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Elâzığspor, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı sürdürüyor. İlk olarak takım kaptanı Onur Güney ile, daha sonra Murat Kayalı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini fesheden bordo-beyazlı takım, stoper Erman Bulucu ve sol kanat oyuncusu Berk Yıldız ile de yol ayrımına gitti.Elazığspor’un yollarını ayırdığı Berk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “3,5 yıl boyunca üzerimde emeği geçen hocalarıma, takım arkadaşlarıma, ağabeylerime, beni her daim evladı gören başkanımıza, yönetim kuruluna ve taraftarlara sonsuz teşekkürler. Bundan sonraki maçlarda, zorlu lig yarışında hak ettiğiniz yerde olmanız dileğiyle hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.Sezon içerisinde kadro dışı bırakılan Erman Bulucu da önceki gün takımın kamp yaptığı Antalya’ya giderek sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.Erman Bulucu Elazığspor formasıyla ligin ilk yarısında 13 maçta görev yaparken, Berk Yıldız 14 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giydi.