Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Diego Costa, gol attığı dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Chelsea'den ayrıldıktan sonra eski takımı Atletico Madrid'e dönen ve kulübünün transfer yasağının bitmesiyle bu sezon ligdeki Getafe maçında ilk kez sahaya çıkan Costa, 62. dakikada sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 68. dakikasında takımına iki farklı üstünlüğü getiren golü atan 29 yaşındaki futbolcu, aynı dakika içinde sevincini taraftarlarla paylaştığı için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadeleyi Angel Correa ve Costa'nın golleriyle 2-0 kazanan Atletico Madrid, ligde 39 puanla ikinci sırada yer alıyor.