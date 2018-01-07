Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper lig tarihinin en büyük transferi gerçekleşti ve Cenk Tosun, Everton’a 4,5 yıllık imzayı attı. Tarihî transfer sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş’ın “Yaşadığımız unutulmaz” başlıklı veda videosuna, Everton resmî hesabından cevap geldi. İngiliz kulübünün resmi sosyal medya hesabı Türkçe olarak, “Everton’a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız” mesajıyla birlikte Cenk Tosun’un “Herkese merhabalar, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra Everton’ı desteklersiniz” sözlerinin olduğu video mesajı paylaştı. Beşiktaş Kulübü’nün resmî hesabı da cevap olarak, “Biz ona gözümüz gibi baktık, bundan sonra Tosun Paşa’mız size emanet” notunu düştü.



Yeni Lukaku geldi

İngiliz basını da Cenk Tosun transferini manşetlerine taşıdı. The Sun Gazetesi, Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Cenk Tosun’un Everton’a 4,5 yıllık imza attığını yazdı. Gazete ayrıca, imza sonrası açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki golcünün, “Taraftarlara kendimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Bütün yeteneklerimi sergileyip, herkese nasıl bir oyuncu olduğumu göstereceğim. Everton için iyi bir oyuncu olduğuma inanıyorum” sözlerine yer verdi. Daily Mail ise Everton’ın 4.5 yıllığına Cenk Tosun’u renklerine bağladığını belirterek, “Beşiktaş ile anlaşma yapan Everton, forvet oyuncusu Cenk Tosun’la sözleşme imzaladı ve sonunda Romelu Lukaku’nun yerini doldurdu” diye yazdı. Gazete ayrıca, Cenk Tosun’un 13 Ocak’ta oynanacak Tottenham maçında Everton formasını giyeceğini vurguladı.

DUYGUSAL MESAJLAR

“Bu asla veda değil”

Beşiktaş Kulübü, Everton’a transfer olan Cenk Tosun için duygusal bir mesaj yayımladı, yıldız golcü de aynı şekilde cevap verdi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bizim ‘Tosun Paşa’mız bundan sonraki dönemlerde takımımızda olmayacak, ama biliyoruz ki her zaman kalbinde siyah-beyaz aşkı taşıyacak. Cenk Tosun’un Beşiktaş’ımıza kattıklarını anlatmaya söz yetmez. İngiltere’de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden eminiz Cenk... Bu asla bir veda değil, bir gün yine buluşacağız...” ifadeleri yer aldı. Cenk Tosun da cevaben yaptığı paylaşımda, “Büyük Beşiktaş camiası ve onun büyük taraftarı; Her zaman kalbimin en güzel yerinde olacaksınız. Günün birinde yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz. Hakkınızı helal ediniz” dedi.

UEFA BİLE MERAK EDİYOR

Yerine kim gelecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi resmî sosyal medya hesabı, Cenk Tosun transferi sonrası golcü oyuncunun Everton forması ile fotoğrafını paylaştı ve şu soruyu sordu; “Cenk Tosun, Everton’a katılmak için Beşiktaş’tan ayrıldı. Onun yerini kim alacak?”

TEBRİK MESAJI YAĞDI

Vurduğun gol olsun!

Everton’a rekor bedelle transfer olan Cenk Tosun’a tebrik yağdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Daha şimdiden bayrağımızı dalgalandırdın, yolun açık olsun evlat” derken, NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen millî basketbolcu Cedi Osman, “Paşa dediğin sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar, vurduğu gol olur!” notunu düştü. Arda Turan, “Yolun açık olsun hakiki Tosun Paşa”, Demba Ba “Sana öğrettiğim hareketleri hatırla, onlara ihtiyacın olacak. Maşallah” paylaşımında bulundu. Negredo, “Yeni takımında her şeyin en iyisi olsun” sözleriyle başarı dileğinde bulunurken, golcü oyuncu verdiği cevapta; “Çok teşekkür ederim Matador. Lütfen 3. şampiyonluğu getirin” ifadelerini kullandı. Dortmund’da forma giyen Nuri Şahin de “Yolun açık, vurduğun gol olsun, Liverpool hariç” diye yazdı.

Cenk Tosun yetmez

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, son 3 senede 80 milyon lira civarında pazarlama yaptıklarını ama bunun yeterli olmadığını söyledi. Cenk Tosun’un kariyerine Everton’da devam etmek istediğini ve öz güvenli gittiğini söyleyen Orman, yapılacak yeni golcü transferi için önlerinde zaman olduğunu kaydetti. Orman, Demba Ba’nın raporlarına baktıktan sonra karar vereceklerini sözlerine ekledi.