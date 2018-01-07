Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burcu Çetinkaya

Hülya Cömert, Fenerbahçe, Vakıfbank, Beşiktaş gibi takımlarda uzun yıllar voleybol oynadıktan sonra 2 çocuk sahibi oldu ve spora veda etmek zorunda kaldı. 6 yıllık bir aranın ardından Şanlıurfa’nın ikinci ligdeki temsilcisi Sefaspor’dan gelen teklifi kabul etti ve şimdi maçlara 2 yaşındaki oğluyla beraber geliyor. Aynı zamanda Ankara’da beden eğitimi öğretmenliğine de devam ediyor. Kadınlar isteyince ve ailelerinden de destek alınca çok zorlukları aşabiliyorlar. Kendisiyle kızı okuldayken, 2 yaşındaki oğluyla beraber keyifli bir röportaj yaptık. İşine devam etmek isteyen kadınlara ilham ve motivasyon olması temennisiyle. İyi pazarlar…



Voleybol serüveniniz ne zaman başladı?

Ankara’da doğup büyüdüm. Voleybolu çok seviyordum, mahallede hep oynardık. Voleybolcu olup bir meslek edinmeyi hiç hayal edemedim. Hatta ilkokulda bir beden öğretmeni seçmelere gelmişti ve ben çok uzun olduğum hâlde beni seçmeden gitti. Sınıf öğretmenimiz sonradan “Boyun uzun, voleybol oynaman yakışır, sen yarın git seçmeye o zaten hatırlamaz” dedi. Öğretmenin çağırdığı gün maça gittik, maçta beni görür görmez hemen takıma çağırdılar. Rahmetli bir Sırrı Baba vardı. Bir Anıttepe Lisesi yazdı, bir de telefon numarası yazdı ve elimde o kâğıtla eve gittim. Sonra ailemle gittik takıma ve antrenmanlara başladım.



İlk millî takım ne zamandı ve nasıl çağrıldınız?

Bir sene içinde millî takıma seçildim. İlk seçildiğimde 14 yaşındaydım. Salona tesadüfen gittiğim millî takım kampında beni antrenmana aldılar. Antrenman iyi gidince kampa, kamptan da kadroya çağırdılar. Beklenmedik olduğu için şoke oldum, çok sevindim. Piyangodan çıkar gibi oldu.

∂ İlk kez ne zaman Ankara’nın dışında bir takıma gittiniz?

İlk kez 75. Yıl takımına gitmek için Ankara’dan ayrıldım. 1999 yılıydı. Bir sene oynadım sonra da Ankara dışına çıkmayı düşünmedim. Sonrasında tekrardan Fenerbahçe’ye gittim.



Ne zaman ‘Ben artık hayatımı voleyboldan kazanabilirim’ dediniz?

Millî takıma seçildikten sonra biraz farkına varmaya başladım. Genelde oyuncular 1 ay tatil yapar, ben hiç yapmadım. Özel günlerde de hep kendi başıma da olsa gidip çalıştım. Beğendiğim oyuncuları kendime rol model alarak izlemeye devam ettim.



Ne zaman evlendiniz?

2011 yılında evlendim. Evlendiğimde okulumun son senesiydi, Konya’da üniversite okuyordum. Voleyboldan dolayı üniversiteyi ertelemiştim. Mezun olmaya bir ay kala kızıma hamile olduğumu öğrendim. Yeni sezon anlaşmasını yapmadan da bıraktım.



Geçici bir ara verme miydi, yoksa tamamen bırakmış mıydınız?

Tamamen bıraktım diye düşünmüştüm. Biz iki çocuk olsun, kardeş olsun istiyorduk zaten. Oğlum da olduktan sonra tamamıyla bıraktığımı düşündüm. Hatta Sefaspor Bayan Voleybol takımı başkanı Ali Akkuş Bey aradığında şaşırdım. Bazen çocuklarla markete gitmekte zorluk çekiyorum, öğretmenlik de var diye düşünürken nasıl kabul ettiğimi anlamadım.

Eşiniz sahalara dönmenizi nasıl karşıladı?

Benim ve çocuklarımızın yorulması noktasında endişelendi. Önceliği bizim iyiliğimizdi ama çok da sevindi. Rüyalarımda görüyordum voleybol oynadığımı, arada uykumda smaç vuruyordum.



Aileniz nasıl karşıladı?

Çok heyecanlandılar, sevindiler. Hatta “ne gerekiyorsa yapalım, yorulma ki yetişebilesin maçlara” dediler. Yeğenim var o da bizim ligde bir Ankara takımında oynuyor. İlk kez karşılıklı oynama ihtimalimiz olunca çok mutlu oldu.



Uzun bir aradan sonra ilk maç nasıldı?

Beynim gidiyor, hareketi yapacağımı zannediyorum. Vücut tam olarak hâkim değildi konuya. Biraz kendimi kötü hissettim ama kısa sürede hemen adapte oldu. Tecrübe çok farklı bir avantaj.



Şanlıurfa uzak geldi mi, zorlandınız mı?

İlk başta çocukları nereye bırakacağımı bilemedim. Uçakla gidip geliyoruz ama yorucu oluyor. Ama ben 4 sene Konya’da okurken de sabah derse girip akşam antrenmana Ankara’ya döndüğüm çok oldu. Mesafeden ziyade çocukları bırakma noktasında zorlandım. Oğlumu götürdüm. Durmadı başta. Hiç tanımadığı insanlar ve kalabalık ortam olunca zorlandı.



Hangi günler Şanlıurfa’dasınız?

Şu ara sadece maç zamanı gidebiliyorum. Yakın zamanda bir kamp ayarlamaya çalışıyoruz. Oğlumla gittiğimde antrenmana da kalıyorum.



Sırada hangi maç var?

Bu pazar (bugün) Hatay Defne Gençlik Spor ile Hatay’da. Haftaya da Antakyaspor’la Şanlıurfa’da oynayacağız.