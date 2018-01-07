Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon devre arasında Arjantin’in San Lorenzo takımından transfer ettiği Emmanuel Mas, Boca Juniors olmasının ardından bordo-mavili camiaya teşekkür ederek veda etti. Bordo-mavililerin Arjantin kulübüne 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ile verdiği oyuncu bordo-mavili kulüpten alacağı 100 bin Euro’dan da vazgeçmişti. Arjantinli oyuncu kendisine ait sosyal medya hesabından İspanyolca ve Türkçe yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Beraber geçen bir yıl için, çok teşekkürler Trabzonspor. Ben ve ailem bize karşı olan sevginiz ve yaşadığımız güzel anılar için sizlere müteşekkiriz. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.