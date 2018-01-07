Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman, düz koşu ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Dar alanda yapılan pas istasyonuyla devam eden çalışmalar, yarı sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi. Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından teste tabi tutulduğu için antrenmanda yer almazken, Mehmet Ekici, Janssen, Dirar ve İsmail Köybaşı’na ise özel program uygulandı.

Öte yandan Fenerbahçe’nin antrenmanını Manavgat ve Lara Fenerbahçe Koleji öğrencileri de izledi.