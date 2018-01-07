Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sarıyer'de bugün seçim heyecanı yaşandı. Eyüp Odabaşı yönetim binasında gerçekleştirilen, divan başkanlığını Hayati Kaptanoğlu’nun yaptığı olağanüstü genel kurula, Sarıyer’in ileri gelenleri, eski başkanlar ve yöneticilerle çok sayıda siyasi katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Saffet Akkoyun getirildi. Öte yandan seçimde TGRT Haber Spor Müdürü Hakan Dede de yedek listede yer aldı.

Başkan Akkoyun, yaptığı konuşmada, Sarıyer için her zaman olduğu gibi elinden geleni yapacağını vurguladı.

Başkan Akkoyun'un yönetim kurulu listesi şöyle:

"Ferhat Göçer, Ünal Kaya, Hüseyin Kızıltuğ, Atilla Günorta, İsmail Geçim, Arif Odabaşı, Ali Koray Büyükasar, Cem Aydın, Zafer Öztürk, Ogün Kargın, Ahmet Derviş Çetin, Mustafa Kemal Sahlepcioğlu, Erol Alp Sucu, Sinan Demirci."

Denetleme Kurulu: Sezai Büyükdurmuş, Yakup Güngör Mutlu, Erol Yıldırım

Disiplin Kurulu: Cemal Ünal Alptekin, Hayrettin Dereli, Refik Kesek, Muharrem Yavuz, Aleaddin Pınarbaşı