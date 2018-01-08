Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona’da forma giyen ve bu sezon sakatlıkları sebebiyle forma giymekte zorlanan Arda Turan ayrılık için hazırlıklarını yaptı. TRT Spor’un haberine göre Arda Turan, Medipol Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. İsmi sık sık Türk takımları ile anılan Arda’nın teknik direktör Abdullah Avcı ile konuştuktan sonra kararını verdiği ve Başakşehir’de oynamak istediğini belirttiği öğrenildi. Bunun ardından harekete geçen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın İspanyol kulübü ile oyuncunun kiralık olarak transferi konusunda ufak pürüzler dışında el sıkıştığı belirtildi.



Maaşı yarı yarıya

Buna göre yıldız futbolcunun maaşının yarısını M.Başakşehir diğer yarısını da Barcelona ödeyecek. Bu hafta içinde imzaların atılacağı iddia edildi. Eğer bu transfer bir son dakika aksiliğine uğramazsa lider Başakşehir şampiyonluk yolunda büyük bir ismi kadrosuna katmış olacak. Arda bu sezon hiç resmi maçta forma giymezken en son 26 Nisan 2017’de Osasuna karşılaşmasına çıkmıştı. Daha önce Gümüşdağ, “Arda’nın huzura ihtiyacı var” sözleriyle Avcı da, “Oğlum Arda’yı aramamı istiyor” açıklamasıyla dikkat çekmişti.