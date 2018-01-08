Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta içinde THY Euroleague’de oynadığı zorlu Panathinaikos deplasmanından mağlubiyetle dönen lacivert-beyazlılar, bu sonucun ardından Ataman yönetiminde ligdeki ikinci (ilki Darüşşafaka) galibiyetini de elde etmiş oldu. Gaziantep deplasmanında sonuca iki ve üçüncü çeyreklerdeki kararlı oyunuyla giden Efes, ilk periyodu 18-17 geride tamamlarken, ilk yarıyı ise 39-33 önde geçti. İkinci yarıya da iyi başlayan misafir takım, son periyoda girilirken 21 sayılık avantajı yakalamayı başardı: 65-44. Final çeyreğinde savunmasını sertleştiren Gaziantep bu bölümü 22-9 önde geçse de son dakikalarda tecrübesini iyi kullanan Anadolu Efes, sahadan galibiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip 14 haftası geride kalan ligde dokuzuncu galibiyetini elde ederken, Motum 20 sayıyla önemli katkı yaptı. Gaziantep’te Armand’ın 15 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi. Dün oynanan diğer maçlardaki sonuçlar ise şöyle: Darüşşafaka-Yeşilgiresun: 80-73, G.Saray-Banvit: 72-91, F.Bahçe Doğuş-Sakarya BŞB: 89-75. Kadınlar Ligi: Yakın Doğu-Hatay BŞB: 96-78, Mersin BŞB-Bellona AGÜ: 74-68.

Seri yapmalıyız

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman maç sonrası galibiyetin kendilerine moral verdiğini söyledi. Hem ligde hem de Euroleague’de seri galibiyetlere ihtiyaç duyduklarını ifade eden Ataman “Umarım bu galibiyet bazı değişikliklerin başlangıcı olur ve arkasını getirebiliriz. Cuma günü Kızılyıldız ile çok kritik bir karşılaşma oynayacağız ve o maçı da kazanıp Euroleague’de de beyaz bir sayfa açmak istiyoruz” dedi.