Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, bir taşla iki kuş vurma peşinde. Robin van Persie’nin eve dönüşü için Feyenoord’la pazarlıkları sürdüren sarı-lacivertliler, Hollanda ekibinin Türk forveti Bilal Başaçıkoğlu’nun peşine düştü. Öncelikli hedefi sol bek transferi olan ancak hem yabancı kontenjanındaki sıkıntı hem de ekonomik problemler sebebiyle henüz bu hedefini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, Feyenoord’la olan iyi ilişkileri fırsata çevirmek için harekete geçti. RvP için bonservis bedeli talep etmeyen sarı-lacivertliler, Dirk Kuyt’ı da araya sokarak Feyenoord’tan Bilal Başaçıkoğlu’nu istedi. Asıl mevkii sağ kanat olan ancak solda da oynayabilen 22 yaşındaki Türk forvet için Fenerbahçe’nin ısrarlı olduğu öğrenildi.



Hafta içinde bitebilir

Feyenoord forması altında Fenerbahçe’ye karşı mücadele eden Bilal Başaçıkoğlu’nun bu transfere sıcak bakması, Dirk Kuyt’ın da olumlu referans verdiği oyuncu için devreye girmesi sarı-lacivertlilerin umudunu arttırdı. Fenerbahçe, piyasa değeri 2 milyon avro olan ve 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Bilal’i satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Bu sezon sadece 10 maçta sahaya çıkan genç yıldız Fenerbahçe’ye gelmeye can atarken, teknik direktör Aykut Kocaman’ın da Dirar’a alternatif olması için bu transferi çok istediği belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Robin van Persie transferinin hafta içinde netleşmesi, hemen arkasından da Bilal’in alınması bekleniyor.