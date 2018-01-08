Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yöneticilere “Sol bek transferini pazartesi gününe kadar çözün. Kimseyi bekleyecek vaktimiz yok” direktifi vermişti. Kwadwo Asamoah ile Patrice Evra’nın menajeriyle yapılan görüşmede de, sarı-kırmızılı yöneticiler “Pazartesi Asamoah’tan kesin sonuç alınamazsa defteri kapatırız” resti çekmişti. Hem Terim’in hem de yönetimin verdiği süre bugün dolacak. Galatasaray yönetimi yapılan plana göre bugün de Ganalı futbolcuyu transfer edemezse Patrice Evra’yı Antalya kampına getirecek. 1981 doğumlu Evra için Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis de kefil oldu. Evra’ya da Türkiye’yi anlatan Fransız golcü, eski takım arkadaşına Süper Lig ve Galatasaray ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Tecrübeli sol bek şu an hazır durumda sadece menajerinden ve G.Saray yönetiminden haber bekliyor. Öte yandan sol ön bölgesine de oyuncu isteyen Fatih Terim, Emre Mor için girişimlerin sürmesini istedi. Eski öğrencisi Bruma’nın kiralanması konusunda nabız yoklanması için de onay veren tecrübeli teknik direktör, iki isimden birinin gelmesinin takıma büyük fayda sağlayacağına inanıyor. Takımın sol çizgisini yeniden yapılandırmak isteyen Fatih Terim, listede bulunan Yevhen Konoplyanka’ya da soğuk değil ancak önceliği iki eski prensi...

Golcüler forma savaşında

Galatasaray’da ilk yarıyı 14 golle kapatan Bafétimbi Gomis, tatilde de ekstra çalışmalarına devam etti. Sarı-kırmızılı takıma geldiğinden beri, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan Gomis, dün de taraftarı mest etti. Dayanıklılık, denge ve kondisyon çalışmalarını paylaşan tecrübeli golcü “Hazırım” mesajı verdi. Ama asıl dikkat çeken ise son dönemde kişisel çalışmalarını paylaşmaya başlayan yedek golcü Eren Derdiyok’un dün de antrenmanını takipçilerine aktarmasıydı. Sokakta koşu yapan Eren “Durmak yok” notu yazarken, iki forvetin arasındaki rekabetin arttığı belirtildi.