Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Ligi 18'inci hafta mücadelesinde, Villarreal ile Deportivo La Coruna 1-1 berabere kaldı.

El Madrigal'de oynanan müsabakada ev sahibi ekibin golünü 30'uncu dakikada millîoyuncu Enes Ünal kaydederken, deplasman ekibinin golü 84'üncü dakikada Florin Andone'den geldi.

Villarreal'de forma giyen millî oyuncu Enes Ünal, attığı golün yanı sıra 90 dakika sahada kalırken, bir diğer millî oyuncu Emre Çolak, Deportivo La Coruna formasıyla 30 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu, 60'ıncı dakikada Carles Gil'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Villarreal 28 puana yükselerek 6'ncı sırada kalırken, Deportivo 16 puan oldu ve 17'nci sıraya yükseldi.

TARİHE GEÇTİ

Enes Ünal, Deportivo La Coruna'ya attığı golle 89 yıllık La Liga tarihinde kiralık gittiği takımda ilk maçında ve döndüğü takımda ilk maçında gol atan tek futbolcu oldu