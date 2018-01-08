Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5.5 yıllığına anlaşılan ve 40 milyon Euro'su performansa bağlı olarak toplam 160 milyon Euro'ya transfer edilen Coutihno, düzenlenen törenle kendisini yeni kulubüne bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olan Coutinho, Barcelona'ya transferiyle ilgili olarak, "Transferi mümkün kılan herkese ve başkana teşekkür ediyorum. Hayalim gerçek oldu, çok mutluyum." dedi.

Sezon başında Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek isteyen; ancak hedefe yeni ulaşan kulüp başkanı Josep Maria Bartomeuise, "Coutinho'nun transferi kolay olmadı ama burayı çok istemesi transferde büyük rol oynadı" ifadelerini kullandı.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

160 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Coutinho, kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olarak tarihe geçti.

COUTINHO EN AZ 3 HAFTA YOK

Bu arada Barcelona taraftarları Coutinho'yu izlemek için beklemek zorunda kalacak. Brezilyalı oyuncu kalçasındaki sakatlık nedeniyle en az 3 hafta oynayamayacak. Coutinho, işler yolunda giderse; 4 Şubat'ta Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde'nin eski takımıyla oynanacak Espanyol karşılaşmasında mücadele edebilecek. Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda tur atlarsa da bu tarih bir kaç gün önceye çekilebilecek.