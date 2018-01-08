Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Coutinho, bir İspanyol takımının en yüksek bonservis bedeli ödeyerek Barcelona'nın oyuncusu oldu. Ancak Brezilyalı oyuncunun 16 yaşında Real Madrid'in kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Marca gazetesinin haberine göre 10 yıl önce Coutinho, Alipio ile birlikte Real Madrid'e önerildi. Ramon Calderon'un başkanlığı döneminde kulüp futbol direktörü Miguel Angel Portugal, 2.5 milyon Euro'ya Coutinho'nun transferi için kulübü Vasco de Gama ile anlaştı. Ancak kulüp 2.5 milyon Euro ödedi ve Alipio'yu renklerine kattı.

Vasco De Gama ise Coutinho'yu 2 milyon Euro'ya Inter'e sattı. Inter'de istediğini bulamayan Coutinho, Espanyol'da kısa süreli oynarken; daha sonra da Liverpool'un yolunu tuttu. Burada büyük bir patlama gerçekleştiren Coutinho, değerini artırarak 160 milyon bonservis bedeliyle Barcelona'ya geçti.

Coutinho yerine tercih edilen Alipio ise Real Madrid C takımı başta olmak üzere, Benfica, America, Al Sharjah, Omonia, Apollon Symrni, Luverdense, Vitoria, Atletico Goianiense, Vila Nova takımlarından tutunamadı ve son olarak Brezilya Serie B takımı Fortaleza'ya gitti.

25 yaşında olmasına karşın, Rio Ave'nin ardından 16 takım forması giyen Alipio'nun piyasa değiri ise 700 bin Euro civarında. Yani Coutinho'nun yaklaşık 228 de biri oranında.