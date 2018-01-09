Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın Los Angeles Clippers'a 108-107 yenildiği maçta 13 sayı, 13 ribaunt üretti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, konuk ettiği Atlanta Hawks'u 108-107 yendi.
Clippers'ı galibiyete, 34 sayı atan Lou Williams ve 25 sayı, 18 ribaunt üreten DeAndre Jordan taşıdı.
Hawks'ta oynayan millî basketbolcu Ersan İlyasova, 13 sayı ve 13 ribauntla "double double" yaptı. Taurean Prince 20, Dennis Schröder de 18 sayı kaydetti.
Sonuçlar
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 109-96
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 113-114 (uzatmada)
Chicago Bulls-Houston Rockets: 107-116
Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 127-99
New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 112-109
Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 100-107
Golden State Warriors-Denver Nuggets: 124-114
Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 108-107