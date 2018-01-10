Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal çok konuşulacak açıklamalar yaptı, Fatih Terim’den cevap ise gecikmedi. İşte Aysal’ın, Terim’in G.Saray ayrılıp millî takıma gidişini anlatırken kullandığı çarpıcı sözler: “2013 senesinde ben Florya’ya uğradım. Uçağı beklettim hoca ile görüşmek için. Hocanın millî takıma gideceği yönünde duyumlar alıyordum. Başkan olarak ilgilenmezseniz görevinizi yapmıyorsunuz demektir. Hocam böyle şeyler var dedim. ‘Millî görev, çok ısrar ediyorlar, bana ihtiyaçları var’ dedi. ‘4 maç için yardımcı olacağım, ben Galatasaraylıyım, Galatasaray’da kalacağım’ dedi. Hocanın yanında Demirören’i aradım. Hocamıza 4 maç için izin vereceğiz ama hoca bizde kalıyor dedim. Demirören bir şaşırdı, biz böyle anlaşmamıştık dedi. Hocamız 4 maç sizde para almadan çalışacak, size yardımcı olacak dedim. Yok o zaman, ben başkasına bakayım dedi ve telefonu kapattı... Ayrıldım oradan Bodrum’a gittim. Televizyonu açtım bir kanalda imza töreni vardı. Herkes kravatları takmış, güle oynaya imzalar atılıyor. Fatih Hoca da orada. Dökümanlar nerede diye espriler yapıyor. Kulüp başkanı olsanız, o akşam uykunuz kaçmaz mı? İşte Fatih hoca ile aramızda yaşanan sorun tam olarak bu. Bir daha da görüşmedik hocayla...”



Terim yalanladı

Aysal’ın bu konuşmaları üzerine Fatih Terim sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hoca, “Değerli Galatasaraylılar, bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu, gerçek dışı iddia, yorum, haber ve ithamları duyuyorum” diye başlayan paylaşımında, “Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi; ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımız takımımıza ayırıyor, boşa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun” sözleriyle Aysal’ı yalanladı.

Arda bir gün dönecek

Başakşehir forması giymek üzere olan Arda Turan için G.Saray yöneticisi Nasuhi Sezgin, “Abdullah Avcı kendisiyle 15 gün önce görüşmüş. Hayırlı olsun. Arda, Fatih Hoca’yla bir problem yaşadı ama ikisi de G.Saraylı. Bizde ayrı gayrı yoktur. Bir gün Arda’yla yeniden yollarımız kesişecek. Sevdiğimiz bir oyuncu ve G.Saray’a dönecektir” açıklaması yaptı.