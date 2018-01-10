Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın kiralık oyuncularından olan Jason Denayer, takımdaki havayı anlatırken Tudor’un yerine getirilen Fatih Terim etkisine dikkat çekti. Savunma oyuncusu “Fatih Terim’in gelmesiyle beraber çok şey değişdi. Takım içinde bağlar ve arkadaşlıklar değişti, gelişti” dedi. Üçlü savunma ve sık sık değişen taktik anlaşını da değerlendiren Denayer “Değişimler ve üçlü savunmaya geçiş zordu. Sahaya çıktığımızda sürekli değişim olmasından dolayı adaptasyon sorunu yaşıyorduk” ifadesini kullandı. Sezon sonundaki durumunu değerlendirmek için erken olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılı oyuncu şampiyonluk yarışıyla ilgili ise “Ligin üst tarafında Başakşehir, biz ve Beşiktaş var. Tabii ki rakipler bizi zorlayacaktır” diye konuştu.

Şaş neşe kattı

Galatasaray’ın Antalya’daki ilk çalışmasına katılamayan Hasan Şaş, dün sabah idman sahasında hazır bulundu. Fatih Terim’in yardımcılığını yürütecek Şaş, gelir gelmez takımdaki pozitif havayı daha da yükseltti. Esprileriyle futbolcuları kırıp geçiren, genç antrenör, diğer antrenör Ümit Davala ile birlikte plan ve programlar üzerinde istişarelere de başladı. Fatih Hoca dünkü idmanda oyuncularına yarı sahada çift kale maç yaptırdı. İdmanda Fatih Terim’in attığı şutlar dikkat çekti.

Rekabet olacaktır

Hakan Balta’nın takıma dönmesi ve kadro zenginliği sorulan Denayer “En iyisini yapıp formayı kapmamız gerek. Futbolda rekabet var ve her takımda sadece 2 defans oyuncusu bulunmuyor. Kamp çok güzel geçiyor. İki günde 2 antrenman yaptık ve gün geçtikçe kondisyonumuzu tekrardan kazanıyoruz” ifadesini kullandı.